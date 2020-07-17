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Вспышка коронавируса в одесском детдоме: что известно о состоянии заболевших

17 июля, 17:29

Руслан Ровик Руслан Ровик

В больнице оказались пятеро детей и воспитатель

После вспышки коронавируса в одесском детдоме "Жемчужинка" были госпитализированы пятеро детей и воспитатель.

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Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщает "Думская".

"Персонал и воспитанники детского дома проверены лабораторно. В учреждении проведена заключительная дезинфекция, противоэпидемические мероприятия продолжаются", – заявил он.

Также стало известно, что коронавирус подтвердили у 15 детей и троих сотрудников учреждения – воспитателя, медсестры и водителя.

При этом болезнь у 10 детей и двоих сотрудников протекает бессимптомно.

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Напомним, недавно в Одессе вспышку коронавируса зафиксировали в управлении миграционной службы. Там заболели сразу семь человек. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Кроме того, мы писали, что в Одесской областной психиатрической больнице №2 стремительно растет число зараженных коронавирусом. Сначала положительный результат ПЦР-исследований выявлен у одного медицинского работника и семи пациентов. Затем COVID-19 в медучреждении подтвердили у 17 человек: пяти сотрудников и 12 пациентов.

Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области – смотрите видео:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса детдом детский дом коронавирус

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