Вся обувь в "крови": в Одессе прошла акция против насилия в семье (фото)

Всего на лестнице около ста пар обуви

На лестнице находится женская и детская обувь / Коллаж "Сегодня"

В Одессе на Потемкинской лестнице появились красные туфли и ботинки. Это протест, который приурочен Всеукраинской акции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Компас Одесса".

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Эта женская и детская обувь символизируют кровь, которая пролилась от рук абьюзеров.

Свой протест Ассоциация женщин Украины "Дія" приурочила Всеукраинской акции "16 дней против насилия".

Акция в Одессе. Фото: Telegram-канала "Компас Одесса".

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Акция в Одессе. Фото: Telegram-канала "Компас Одесса".

Акция в Одессе. Фото: Telegram-канала "Компас Одесса".

В Киеве появился мурал, осуждающий домашнее насилие

Киевская фотохудожница Евгения Фулен решила сделать серию муралов, посвященных домашнему насилию. Она представила вторую работу проекта "Рожденные из пепла".

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Героиню нового мурала зовут Ирина. Своей особой историей, которую автор не разглашает, она вдохновила Евгению Фулен воспроизвести на артфотографии освобождение от тирана.

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