Вся обувь в "крови": в Одессе прошла акция против насилия в семье (фото)

В Одессе на Потемкинской лестнице появились красные туфли и ботинки. Это протест, который приурочен Всеукраинской акции.
Об этом сообщает Telegram-канал "Компас Одесса".
Подробности
Эта женская и детская обувь символизируют кровь, которая пролилась от рук абьюзеров.
Далее по теме
Свой протест Ассоциация женщин Украины "Дія" приурочила Всеукраинской акции "16 дней против насилия".
В Киеве появился мурал, осуждающий домашнее насилие
Киевская фотохудожница Евгения Фулен решила сделать серию муралов, посвященных домашнему насилию. Она представила вторую работу проекта "Рожденные из пепла".
Героиню нового мурала зовут Ирина. Своей особой историей, которую автор не разглашает, она вдохновила Евгению Фулен воспроизвести на артфотографии освобождение от тирана.
Ранее мы писали, что:
- создавался огромный мурал на "Осокорках";
в киевском парке "Отрадный" появился новый мурал.