Українська
$ 27,53
33,57
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Вторая трагедия за неделю. В Одесской области еще один пограничник покончил с собой

28 мая, 14:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте работают правоохранители и спецкомиссия – что стало причиной самоубийства пока неизвестно

В Одесской области в Тарутино сегодня утром, 28 мая, застрелился пограничник. Он совершил самоубийство прямо на рабочем месте.

Реклама

Об этом рассказал представитель Южного управления Госпогранслужбы Константин Кизим, сообщает "Одесса.Online".

По его данным, уже установлена предварительная причина смерти — это самоубийство. Окончательную установят после экспертизы.

В тренде
Где ракеты будут взлетать? В Одессе депутат рассмешил зал на заседании (видео)

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа и специальная комиссия. Они устанавливают все обстоятельства. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 УК с пометкой "самоубийство".

Напомним, четыре дня назад в здании Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы на улице Инглези в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)
Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. Названа причина (обновлено)Одесса
В Одессе предлагают
В Одессе предлагают "погадать по клитору"Одесса
В Одесской области мужчина жестко избил беременную. В каком состоянии женщина
В Одесской области мужчина жестко избил беременную. В каком состоянии женщинаОдесса
Скрутился от боли: в Одесской области школьник жестоко избил семиклассника (видео)
Скрутился от боли: в Одесской области школьник жестоко избил семиклассника (видео)Одесса
В Одесской области в ДТП погибла женщина-водитель, а ее дети попали в больницу (видео)
В Одесской области в ДТП погибла женщина-водитель, а ее дети попали в больницу (видео)Одесса
В Одессе нашли застреленным офицера-пограничника: что произошло
В Одессе нашли застреленным офицера-пограничника: что произошлоОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять