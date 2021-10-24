"Вы хотите гражданскую войну?" В Одессе митингуют антивакцинаторы (фото, видео)

В Одессе в воскресенье, 24 октября, проходит акция противников вакцинации. Всего на площади возле памятника дюку де Ришелье собралось около 100 человек.
Об этом сообщает 8NEWS.
Сотня участников стоит на площади с плакатами "Разделение уколотых и здравых. Вы хотите гражданскую войну?", "Дистанционное обучение – отупление молодежи", "Сначала маска – потом штрихкод на лоб".
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Что требуют антивакцинаторы?
Данные местных СМИ об этом разошлись. Так, 8NEWS пишет, что акция обошлась без конспирологических теорий заговора и страшилках о вакцине.
"Ребята выступают против строгих ограничений для непривитых граждан, а также делают упор на статьях Конституции и даже собираются провести такой себе юридический мастер-класс по защите своих прав", - говорится в сообщении.
Однако "7 канал Одесса" утверждает, что участники акции как раз распространяют фейки о пандемии о вакцинации. По данным СМИ, састь из присутствующих представились медиками и заявили, что "все это план по нанесению штрих-кодов на людей и превращению их в биомассу".
"Они требуют отменить все запреты и считают, что прививки опаснее ковида. Кроме того, они уверены – ситуация способствует коррупции и расколу общества", - написали в публикации.
Откуда взялись "теории заговора" о вакцинации и причем здесь чипы?
После того, как в мире создали первую вакцину против коронавируса, в Сети поползли слухи, якобы вакцинация опасна.
Когда общество узнало, что миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс занимался благотворительностью в области здравоохранения и разработки вакцин, сторонники теорий заговора начали распространять фейки, якобы пандемия на самом деле – всемирный заговор и вирус вообще искусственный. А цель пандемии, говорят антивакцинаторы, – чипизация, чтобы отслеживать людей. Придумал все, конечно же, сам Билл Гейтс.
Однако никаких подтверждений этой теории нет – более того, ученые подчеркивают абсурдность такой идеи. Ведь внедрение чипов в вакцину от COVID-19 невозможно с технической точки зрения – чипы, которые существуют сейчас, даже не поместятся в иглу.
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