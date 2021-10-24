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"Вы хотите гражданскую войну?" В Одессе митингуют антивакцинаторы (фото, видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 октября, 13:28
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Около сотни противников вакцинации требуют отменить часть ограничений для непривитых граждан, заявив, что это разделяет общество
В Одессе протестуют против вакцинации
В Одессе протестуют против вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе в воскресенье, 24 октября, проходит акция противников вакцинации. Всего на площади возле памятника дюку де Ришелье собралось около 100 человек.

Об этом сообщает 8NEWS.

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Сотня участников стоит на площади с плакатами "Разделение уколотых и здравых. Вы хотите гражданскую войну?", "Дистанционное обучение – отупление молодежи", "Сначала маска – потом штрихкод на лоб".

Что требуют антивакцинаторы?

Данные местных СМИ об этом разошлись. Так, 8NEWS пишет, что акция обошлась без конспирологических теорий заговора и страшилках о вакцине.

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Фото: 7 канал Одесса

"Ребята выступают против строгих ограничений для непривитых граждан, а также делают упор на статьях Конституции и даже собираются провести такой себе юридический мастер-класс по защите своих прав", - говорится в сообщении.

Фото: 8NEWS

Однако "7 канал Одесса" утверждает, что участники акции как раз распространяют фейки о пандемии о вакцинации. По данным СМИ, састь из присутствующих представились медиками и заявили, что "все это план по нанесению штрих-кодов на людей и превращению их в биомассу".

Фото: Думская

"Они требуют отменить все запреты и считают, что прививки опаснее ковида. Кроме того, они уверены – ситуация способствует коррупции и расколу общества", - написали в публикации.

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Фото: Одесса Инфо

Откуда взялись "теории заговора" о вакцинации и причем здесь чипы?

После того, как в мире создали первую вакцину против коронавируса, в Сети поползли слухи, якобы вакцинация опасна.

Когда общество узнало, что миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс занимался благотворительностью в области здравоохранения и разработки вакцин, сторонники теорий заговора начали распространять фейки, якобы пандемия на самом деле – всемирный заговор и вирус вообще искусственный. А цель пандемии, говорят антивакцинаторы, – чипизация, чтобы отслеживать людей. Придумал все, конечно же, сам Билл Гейтс.

Однако никаких подтверждений этой теории нет – более того, ученые подчеркивают абсурдность такой идеи. Ведь внедрение чипов в вакцину от COVID-19 невозможно с технической точки зрения – чипы, которые существуют сейчас, даже не поместятся в иглу.

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