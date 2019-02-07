Выбивали "долги" у горожан: в Одессе задержали банду вымогателей

Преступники оказались ранее судимыми выходцами из кавказского региона

Фото: СБУ.

Выбивали "долги" у горожан: в Одессе задержали банду вымогателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/be7/2b9/5c5be72b968a5.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/be7/2b9/5c5be72b968a5.jpeg 2019-02-07T10:16:00+02:00 Одесса Преступники оказались ранее судимыми выходцами из кавказского региона

В Одесе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили и задержали участников группировки, которая вымогала деньги у местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.





В состав банды входили ранее судимые выходцы из региона Северного Кавказа. Они, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали" несуществующие долги у горожан. В случае неуплаты рэкетиры угрожали физической расправой.

В частности, оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства от жителя областного центра тысячи долларов США. Трех участников банды задержали на одной из улиц Одессы во время получения "долга".

"Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 и ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки", – отметили в СБУ.

Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей.

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.

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