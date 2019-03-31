Выборы президента: В Одессе пытались вынести бюллетени

Наблюдатели отмечают мелкие нарушения в ходе голосования

Фото: УНИАН

Выборы президента: В Одессе пытались вынести бюллетени //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/05f/83b/5ca05f83b89c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/05f/83b/5ca05f83b89c5.jpg 2019-03-31T10:30:00+03:00 Одесса Наблюдатели отмечают мелкие нарушения в ходе голосования

На президентских выборах в Одессе, по информации мониторинговой группы "Опора", на двух участках округа №136 (511350 и 511356) были попытки выноса бюллетеней, которые удалось предотвратить.

Также, сообщает Думская, на участке №511096 (133 округ, Киевский район Одессы) избирателю, который поменял место голосования и должен голосовать на этом участке, не выдали бюллетень без так называемого "открепительного талона". Между тем, основанием для выдачи бюллетеня является паспорт гражданина Украины либо другой документ, устанавливающий его личность.

Других эксцессов в городе пока не замечено. Голосование началось вовремя и без происшествий, хотя, пишет издание, вызывают определенное сомнение кабинки на ряде участков — уж очень прозрачная у них ткань.

Что касается области, всего в регионе открылся 1441 участок. И не везде процесс волеизъявления стартовал гладко. Так, в Подольске, на участке в вагонном депо, один из членов комиссии от кандидата Наливайченко оказался вдрызг пьяным, а в Измаиле два участка, в политехническом лицее и гуманитарном университете, вовсе не начали работу из-за проблем с печатями: комиссиям выдали печати других участков.

Как сообщалось, на выборах президента в Харькове два участка открылись с опозданием.

В Киеве голосование проходит вяло. Явка ожидается ближе к обеду.

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