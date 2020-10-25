Выборы в горсовет Одессы: какие партии проходят

По итогам прошедших 25 октября местных выборов в городской совет Одессы VIII созыва проходят пять партий, среди которых лидирует политическая сила действующего мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам".

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Согласно данным экзитпола, который провели в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", за нее отдали свои голоса 23,77% одесситов.

В целом, из 18 партий, которые в этом году были зарегистрированы на выборах, преодолеть проходной барьер (5%) удается следующим:

"Доверяй делам" (23,77%)

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (22,38%)

"Слуга народа" (15,95%)

"Европейская солидарность" (12,72%)

"Партия Шария" (7,63%)

Еще пять партий из десятки лидеров набирают недостаточное количество голосов: "Украинская морская партия Сергея Кивалова" (4,16%), "За майбутнє" (3,32%), "Сила и честь" (2,09%), "Батькивщина" (1,8%), "Блок Эдуарда Гурвица" (1,56%).

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Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины, в том числе Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде и Николаеве.

Для определения явки использовались инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Также в этот день в Одессе прошли выборы мэра. Ранее сайт "Сегодня" писал обо всех 13 кандидатах, которые участвовали в гонке за кресло градоначальника в этом году.

По инициативе президента Владимира Зеленского 25 октября состоялся и всенародный опрос – украинцам предлождили ответить на пять вопросов, которые касаются каждого.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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