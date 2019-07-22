Выборы в Одессе: тысячи копов, "минирования" и нарушения

Нарушений фиксировали немного, но и явка была невысокой











В Одессе и области внеочередные выборы в Верховную Раду прошли довольно спокойно, но не обошлось и без эксцессов: по региону прокатилась очередная волна ложных минирований, а наблюдатели не раз ловили представителей избирательных комиссий на заполнении протоколов раньше положенного срока. "Сегодня" следили за избирательным процессом.

ТЫСЯЧИ КОПОВ.

На 1444 участках в области вплоть до окончания процедуры подсчета голосов круглосуточно дежурят 3164 полицейских. Еще 1500 охраняют порядок на улицах населенных пунктов.

Утро началось без нарушений, все участки открылись вовремя. На тех из них, где нам удалось побывать, было тихо, спокойно и малолюдно. Избирателям выдавали бюллетени только после предъявления паспорта, а когда наш корреспондент в целях эксперимента, не представляясь журналистом, попросил выдать бумагу по другому удостоверению личности, мол, паспорт забыл, ему отказали.

Несмотря на уговоры, члены комиссии были непреклонны, что не может не радовать. Правда, по-другому обстояли дела в селе Дивизия Татарбунарского района. Там, по словам наблюдателей, одному из избирателей выдали бюллетень вообще без какого-либо документа.

"Все друг друга знают", — заявили тамошние члены комиссии.

Отличился в плане нарушений и Савранский район. По словам замгубернатора Виталия Свичинского, у наблюдателя от одного из кандидатов увидели списки с данными людей, на которых делались определенные пометки.

Схожую картину заметили и в райцентре Окны. По состоянию на 13:00, копы зафиксировали 44 сообщения о возможных нарушениях.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

Как рассказали нам на одном из избирательных участков в Приморском районе Одессы, на случай возникновения какого-либо ЧП у них есть четкий алгоритм действий.

"У нас есть инструкция, по ней и действуем. Если возникают вопросы, обращаемся к сотрудникам полиции или ГСЧС", – рассказала одна из сотрудниц участка.

В документе, который нам показали, довольно детально и доступно описано, как себя вести и что предпринимать в разных ситуациях, отдельным пунктом – обращение с подозрительными предметами и обнаружение взрывчатки.

Те немногочисленные избиратели, которых мы повстречали, говорили, что на участке чувствовали себе безопасно.

"Понравилось, что все было быстро и организованно. Но людей совсем мало, может поэтому так гладко все и работает", — поделился с нами одессит Михаил.

А вот житель Малиновского района Илья рассказал, что на выходе из участка его буквально "поймал" подозрительный молодой человек с телефоном в руках, без каких-либо бумаг и с бейджиком "Экзитпол".

"Не представившись, с налету, он спрашивал у меня и других, за кого они проголосовали", – рассказал мужчина.

К слову, на другом участке мы тоже заметили девушек, которые вежливо задают такой же вопрос, но уже стоят с листиками. Правда, когда мы поинтересовались, для кого проводится опрос и где появятся его результаты, ответить они не смогли.

ЯВКА.

По данным Центризбиркома, на 16:00 явка избирателей в области составила 34,08% (на президентских выборах этот показатель в этом время составлял уже больше 40%). Говорят о низкой явке и в комиссиях.

"На нашем участке должны проголосовать 2500 человек, но пока явилось меньше 300", — рассказал нам после полудня член комиссии Павел Сиянко.

Новости "Сегодня" ранее подробно писали о нарушениях, которые зафиксировали правоохранители и наблюдатели в Киеве и области. В частности, в Белой Церкви местный житель вынес бюллетень с избирательного участка, а в столице полицейские составили админпротокол на председателя УИК, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Одессе: тысячи копов, "минирования" и нарушения". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"