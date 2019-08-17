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Выгоревшие комнаты, копоть и разруха: появилось еще одно видео из сгоревшего отеля в Одессе

Сегодня, 15:36

Видео снял один из постояльцев гостиницы, иностранец

Одесские СМИ опубликовали новое видео изнутри сгоревшей гостиницы "Токио Стар", которое снял один из постояльцев гостиницы, иностранец. Его пустили внутрь, чтобы он смог забрать свои вещи.

На кадрах видны копоть, сгоревшая крыша, выгоревшие маленькие комнаты, в которых нет окон.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара, по последним данным, погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета в этом году произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения. Кроме того, в сентябре 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе также произошел пожар, в результате которого погибли трое детей.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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Одесса пожар гостиница Токио Стар

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