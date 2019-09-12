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Вымогал 50 тысяч долларов: в Одесской области мошенник представлялся сотрудником СБУ

12 сентября, 13:55

Преступника задержали во время получения полмиллиона гривен

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который для вымогательства денег представлялся сотрудником Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мошенник еще с апреля вымогал 50 тысяч долларов от врача-травматолога Одесской городской больницы. Он использовал поддельное удостоверение СБУ и муляж огнестрельного оружия. Мошенник показал медику поддельные документы, якобы подтверждающие получение им взяток и незаконную торговлю лекарствами, которыми его и шантажировал.

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Фото: СБУ

Преступника задержали в пригороде Одессы во время получения очередного транша в размере 500 тысяч гривен. Ранее злоумышленник получил от врача три тысячи долларов.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 353 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и задержан до решения суда", – рассказали в СБУ.

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Напомним, не так давно в Киеве разоблачили мошенников, присваивавших деньги онкобольных людей.

Кроме того, в Украине активизировались разного рода аферисты, в том числе и те, которые охотятся за персональными данными. Так, группа злоумышленников выманила у сотен украинцев адреса и номера телефонов, предлагая бесплатные брендовые кроссовки.

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Одесса СБУ мошенники врач одесская область вымогательство

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