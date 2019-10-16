Вымогательство, пытки и разбой: в Одессе задержали подозреваемых, появились фото и видео

Задержанных отправили в СИЗО без права выйти под залог

В Одессе задержаны шестеро подозреваемых в совершении целого ряда разбойных нападений с применением оружия, пыток и вымогательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, преступная группировка была ликвидирована благодаря совместным мероприятиям прокуратуры и полиции.

Установлено, что шестеро подозреваемых жителей Одессы занимались разбойными нападениями, вымогательством и прочим. В частности, под предлогом возврата несуществующего долга иностранной компании они требовали у женщины 35 тысяч долларов.

"Сообщники систематически звонили женщине, угрожали применить насилие к ней и родственникам", – заявили в прокуратуре.

Кроме того, задержанные подозреваются в ограблении трех продавцов магазина, у которых они отобрали дорогостоящие мобильные телефоны и часы. Сначала потерпевших избивали в помещении магазина, а затем перетащили в подсобку, где продолжили издевательства – били, душили, надевали на голову полиэтиленовые пакеты, угрожали оружием. Также злоумышленники вынесли из магазинов всю ценную технику.

По предварительным данным, преступная группа нанесла ущерб потерпевшим в размере 500 тысяч гривен. Во время проведения обысков по месту жительства подозреваемых было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, в том числе автоматическое, значительное количество патронов, глушители, шапки с прорезями для маскировки лица, электронную и компьютерную технику.

По ходатайству прокуратуры шестеро фигурантов расследования были арестованы – их поместили в СИЗО без права выйти под залог. Как уточнили в региональном главке Нацполиции, в состав преступной группы входят пятеро одесситов в возрасте от 26 до 40 лет, а также 37-летний житель Лиманского района. Расследование продолжается.

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Ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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