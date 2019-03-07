Вынесли вещи и украшения на 2,5 миллиона гривен: в Одессе задержали банду грабителей
Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы
В банду входили трое грабителей: двое мужчин и женщина. Они украли из дома технику, шубу, золото, документы и сейф с 77 тысячами долларов. Как выяснили правоохранители, перед ограблением преступники тщательно следили за квартирой.
Преступники уже задержаны и вскоре пойдут под суд. Теперь за кражу в особо крупных размерах могут они могут провести за решеткой 15 лет.
Напомним, не так давно в Одессе правоохранители оперативно задержали троих "домушников". Преступников полицейские выследили и задержали после ограбления квартиры в Малиновском районе города.
Кроме того, ранее в Одессе правоохранители разоблачили и задержали вора-домушника. Мужчина оказался выходцем из кавказского региона. Также в Одессе правоохранители задержали мужчину, который ограбил местную жительницу. Злоумышленник оказался ранее судим за аналогичные преступления.
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