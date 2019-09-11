Выносил из отелей телевизоры в чемодане: в Одессе копы задержали подозреваемого

Если вина парня будет доказана, ему грозит до шести лет тюрьмы

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Одессе 20-летнего парня задержали по подозрению в воровстве телевизоров из гостиниц, которые он мог выносить в чемодане.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в настоящее время подозреваемый содержится под стражей.

Мужчину подозревают в краже из номера гостиницы двух телевизоров стоимостью около девяти тысячи гривен: в чемодане он вынес их на балкон, а сам вышел из гостиницы.

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Уже с улицы злоумышленник перелез через балконные перила, забрал чемодан с техникой и убежал. Аналогичным способом преступник завладел телевизором стоимостью почти пять тысяч гривен в другом отеле города.

Полицейские оперативно установили его личность – подозреваемым оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Чтобы избежать наказания, подозреваемый начал скрываться от полиции и был объявлен в розыск.

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Вскоре парня удалось найти и задержать, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

"По указанным фактам проводится расследование по статье "кража", ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет", – рассказал заместитель начальника Киевского отдела полиции Николай Древов.

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