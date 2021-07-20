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Выпал с аттракциона. В Одессе на пляже утонул парень

20 июля 2021 12:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Юноша упал в воду и сразу начал тонуть. Неравнодушные вытащили на берег уже бездыханное тело

На пляже утонул юноша. Коллаж "Сегодня"

На пляже утонул юноша. Коллаж "Сегодня"

В Одессе 17-летний парень утонул на пляже для людей с ограниченными возможностями. Он катался на водном аттракционе, слетел с него и начал тонуть.

Об этом сообщил сайт "ИТ-3".

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Инцидент случился на пляже на 11-й станции Большого фонтана вечером 19 июля.

Юноша сорвался с аттракциона и упал в воду. Когда его вытащили на берег, он уже не дышал. Местные работники и спасатели пытались реанимировать пострадавшего до приезда скорой помощи, но спасти его не удалось.

Напомним, только за первый месяц лета на водоемах Украины погибло 126 человек, 28 из них – дети. Парамедик Ярослав Вус рассказал о правилах безопасного поведения возле водоемов, а также как оказывать первую медицинскую помощь.

Кроме того, в Тернопольской области спасатели обнаружили тела двух подростков – Сюсяйло Игоря и Харука Петра, которые ушли на ночную рыбалку и не вернулись.

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