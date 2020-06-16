Вырыла яму на клумбе: в Одесской области из-за собаки произошла поножовщина

В Одесской области, где годовалый ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком, произошла поножовщина между соседями. Подозреваемого уже задержали, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент случился в Белгороде-Днестровском.

"Правонарушителя возмутило то, что собака потерпевшего вырыла на его клумбе яму. Во время схватки 57-летний владелец животного получил удар ножом в живот. Сейчас пострадавший в больнице, его жизни ничего не угрожает. О происшествии в полицию сообщили медицинские работники "скорой", которые приезжали на вызов", - говорится на сайте.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что телесные повреждения пострадавший получил от соседа, 64-летнего мужчину задержали.

"У подозреваемого изъяли предполагаемое орудие преступления – нож и другие вещественные доказательства", – сообщил заместитель начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Павел Гавришко.

Напомним, в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗ и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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