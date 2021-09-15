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Выясняли отношения со студентами. В Одессе рабочие распылили газ в общежитии, много пострадавших

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
15 сентября, 15:56
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В помещении даже после проветривания ощущался газ и студентам становилось плохо. Управляющая общежитием запретила детям обращаться в полицию и угрожала выселением
Рабочие распылили газ в общежитии одесского колледжа. Коллаж "Сегодня"
Рабочие распылили газ в общежитии одесского колледжа. Коллаж "Сегодня"

В общежитии одесского колледжа рабочие распылили газ во время конфликта со студентами. В результате пострадали больше 10 подростков от 15 до 17 лет.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Новости Одесса".

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Рабочие приставали к студентке

Инцидент случился в общежитии колледжа на улице Степовой. По словам студентов, рабочие, которые ремонтировали фасад здания, приставали к старшекурснице, а та пожаловалась на них одногруппникам. После этого парни пошли выяснять отношения с обидчиками.

Во время конфликта на одном из этажей здания рабочие распылили газ. Более десятка людей пострадали. На место вызвали медиков, а врачи уже позвонили правоохранителям.

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"Скорая" приезжала за ночь несколько раз, поскольку периодически студентам становилось плохо, девочки теряли сознание.

В сообщении отметили, что управляющая общежитием сначала отправила детей на улицу, чтобы помещения проветрились. Но когда дети зашли обратно, в коридорах еще ощущался газ. Дети, закутавшись в одеяла, сидели на балконах.

Что говорят в колледже?

Управляющая общежитием сказала студентам не писать заявление в полицию, "а того, кто это сделает — выселят из общежития".

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"Директор колледжа сначала не выходил на связь. А потом сообщил, что ничего такого не было. К слову, девушка из-за которой все началось, написала заявление в полицию, но вскоре его забрала", – отметили в публикации.

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