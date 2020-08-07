Выжил только один: в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев (фото)

В Одесской области в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" сильным градом и ливнем убило сотни птиц, среди которых – 11 аистов.

Реклама

Об этом в своем Facebook сообщил известный эколог Иван Русев. По его словам, основной удар непогоды пришелся на Татарбунарский район, села Дивизия и Вишневое.

Как оказалось, в этом регионе прошел очень сильный ливень и град. Специалист подчеркнул, что такие осадки – обычное явление, однако настолько обильными они бывают крайне редко.

Русев рассказал, что сообщение поступило от местной жительницы лишь через четыре дня после удара непогоды, причем двоих пострадавших птиц она забрала к себе домой.

"Обследование сотрудниками Национального парка территории поймы реки Хаджидер, а также подсчет трупов птиц, остатков перьев, скелетов, показал, что масштабы непогоды для птиц печальны..." – отметил эколог.

Реклама

По его подсчетам, погибло 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 – птицы семейства воробьиных, камышовые овсянки, усатые синицы.

Русев добавил также, что в первые дни после урагана погибших и раненых птиц ловили и поедали пернатые и наземные хищники, а потому можно предположить, что число погибших птиц лишь на небольшом участке поймы речки Хаджидер – не менее 300.

В тренде В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

Один из двух аистов, которых подобрала местная жительницы, выжил, однако ослеп от ударов градин, у него нарушена координация движений.

Реклама

"Птица очень доверчива и даже не пытается летать. Ест с трудом. Мы назвали его Робинзоном и забрали с собой. Сейчас Робинзон на реабилитации", - рассказал эколог.

Он также сообщил, что во время подсчета погибших пернатых на мелководьях было очень много разных видов птиц, в том числе и редчайшие блестящие ибисы, ходулочники, шилоклювки и другие. По словам Русева, почти сразу после непогоды кто-то из охотников-браконьеров выставил приспособление для ловли птиц.

Напомним, что заповедник "Тузловские лиманы" расположен на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 гектаров. Общая площадь поверхности водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения.

Ранее мы сообщали, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук.

Кроме того, недавно десятки килограммов дохлой рыбы и раков выловили в одном из озер Киева. Водоем превратился в болото и источал ужасающий запах.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама