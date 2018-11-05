Выживших после "таможенного плена" овец отправят на экоферму

Отару овец, выживших после "таможенного плена", которые сейчас находятся под Тульчином, после получения всех необходимых документов, перевезут на экоферму в Одесской области.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что ферма расположена на 16-м километре трассы Киев-Одесса в Одесской области. В течение четырех дней ангар обустроят для содержания овец.

По данным волонтеров, создание экофермы является примером гуманного отношения к животным.

"Сейчас с хозяйкой овец подписали договор о намерениях по передаче животных на экоферму", – говорится в публикации.

Сообщается, что по состоянию на 5 ноября выжили 236 овец, ветеринары вместе с волонтерами взяли у животных все необходимые анализы.

"В Госпродпотребслужбе неделю назад обещали, что анализы сделают за счет государства, однако через два дня нам сообщили, что хозяйка овец должна уплатить 186 тыс. грн за анализы. В случае, если оплата не поступит – животные перейдут в собственность государства", – отметила представительница объединения волонтерских зоозащитных организаций Виктория Козаченко.

Также сообщается, что у овец, которые выжили после двухнедельного содержания без еды и воды в порту Черноморская, не выявили инфекционных болезней.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 300 овец на протяжении двух недель находились в закрытой фуре в Черноморском порту без еды и воды. В результате 54 из них погибли.

Также сообщалось, что 6 октября грузовик с животными пересек государственную границу Украины в режиме "экспорт" в Турцию, а 12 октября животные были возвращены в Украину на терминал отправки, поскольку турецкой стороной груз не был принят. Официальные органы Турции не предоставили информацию о причинах возвращения этих животных.

25 октября под давлением местных активистов-зоозащитников, которые пикетировали порт, животных, которые выжили в течение 2-недельной бюрократической волокиты, было разрешено накормить сеном и яблоками и напоить водой.