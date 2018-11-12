Выжившим после "таможенного плена" овцам нашли новый приют

Овцам, которых две недели держали в порту в Одесской области без еды и воды, волонтеры нашли новый приют. Где и в каких условиях будут жить животные – видели журналисты "Сегодня".

Теперь спасенные овцы будут жить в 15 километрах от Одессы, в ангарах на территории гостиничного комплекса. Ближайший месяц овцы будут находиться на карантине, а специалисты возьмут у животных анализы крови, чтобы убедиться, что они не инфицированы.

Кроме того, на днях ветеринары начнут принимать роды, ведь большинство самок – беременные. Для этого помещения, которых поселили животных, снабжены электричеством и теплой водой. В дальнейшем овец планируют перевести в более просторный ангар с выпасом на территории. Но волонтеры просят помощи, ведь спасенным овцам нужны деньги на лечение и питание.

Ранее мы сообщали о том, что 300 овец на протяжении двух недель находились в закрытой фуре в Черноморском порту без еды и воды. В результате 54 из них погибли.

Напомним, 6 октября грузовик с животными пересек государственную границу Украины в режиме "экспорт" в Турцию, а 12 октября животные были возвращены в Украину на терминал отправки, поскольку турецкой стороной груз не был принят. Официальные органы Турции не предоставили информацию о причинах возвращения этих животных. Только 25 октября, под давлением местных активистов-зоозащитников, которые пикетировали порт, животных, которые выжили в течение 2-недельной бюрократической волокиты, было разрешено накормить сеном и яблоками и напоить водой.