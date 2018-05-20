Взрыв гранаты во дворе депутата в Измаиле: полиция начала уголовное производство

Во дворе депутата изъяли обломки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу

Полиция открыла уголовное дело по статье "Хулиганство" после инцидента в Измаиле Одесской обл., когда во двор руководителя районной организации партии "Блок Петра Порошенко" Александра Петкова бросили гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Во дворе депутата изъяли обломки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу.

В полиции добавили, что санкция статьи 296 Уголовного кодекса ("Хулиганство") предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Как сообщалось, в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова.

Напомним, в ночь 6 мая, на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Также мы писали, что в России мужчина подорвал себя гранатой в подъезде жилого дома.

А в Московском районе Харькова на балконе одной из квартир жилого многоэтажного произошел взрыв.