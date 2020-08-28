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Взрыв на заводе в Одесской области: стали известны новые подробности

28 августа, 09:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пожар распространился на 500 "квадратов"

Спасатели ликвидировали возгорание на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода, где накануне прогремел мощный взрыв.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение в Службу спасения поступило 28 августа в 00:12. На территории неработающего завода на улице Шкодова гора, 1 загорелась трансформаторная подстанция.

По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили, что горит еще и сухая трава с мусором. Сотрудники ГСЧС оперативно потушили пожар на площади 500 "квадратов". К счастью, погибших и пострадавших нет.

"После прибытия к месту вызова бригады РЭС и обесточивания подстанции, горения в помещении не обнаружено, проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения", – подытожили спасатели.

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Напомним, по словам местных жителей, перед взрывом в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди увидели яркую вспышку в районе электроподстанции.

Ранее мы сообщали, что в общежитии военного полигона прогремел смертельный взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, момент взрыва в жилом доме Москвы попал на видео:

Момент взрыва в Москве. Источник: Telegram-канал "Подъем"

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Одесса взрыв спасатели пожар ГСЧС трансформатор электроподстанция
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