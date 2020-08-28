Взрыв на заводе в Одесской области: стали известны новые подробности

Спасатели ликвидировали возгорание на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода, где накануне прогремел мощный взрыв.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, сообщение в Службу спасения поступило 28 августа в 00:12. На территории неработающего завода на улице Шкодова гора, 1 загорелась трансформаторная подстанция.
По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили, что горит еще и сухая трава с мусором. Сотрудники ГСЧС оперативно потушили пожар на площади 500 "квадратов". К счастью, погибших и пострадавших нет.
"После прибытия к месту вызова бригады РЭС и обесточивания подстанции, горения в помещении не обнаружено, проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения", – подытожили спасатели.
Напомним, по словам местных жителей, перед взрывом в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди увидели яркую вспышку в районе электроподстанции.
Ранее мы сообщали, что в общежитии военного полигона прогремел смертельный взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, момент взрыва в жилом доме Москвы попал на видео:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк