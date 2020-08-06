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Взрыв в Бейруте покажется мелочью: в Сети появились фото из одесского порта

6 августа, 17:30

Руслан Ровик Руслан Ровик

На причалах Южного хранились тысячи тонн опасного груза

После мощного взрыва в Ливане в Сети начала появляться информация о том, что в украинских портах также хранится опасный груз, количество которого намного превышает бейрутский.

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Ранее селитру заметили в порту Николаева, откуда ее вскоре вывезли, а журналист Денис Шкаровский сообщил о тысячах тонн подобного груза в "Южном".

Так, по его данным, на одном из причалов порта под Одессой хранились 10 тысяч тонн нитрата аммония – это в четыре раза больше того, что взорвалось в Бейруте.

По словам адвоката Дениса Шкаровского, опасный груз якобы находится возле арестованного судна TRUMP D.

"Теперь могу с уверенностью сказать: если пожар случится в "Южном", Бейрут покажется взрывом автомобиля по сравнению с возможными последствиями", — написал адвокат.

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Ранее один из журналистов "Думской", побывавший в порту, подтвердил, что сотни мешков с неизвестным содержимым действительно лежали на причале.

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В то же время администрация порта согласилась прояснить судьбу опасного груза только после официального запроса редакции.

"Мы не можем дать ответ в телефонном режиме, потому что есть нюансы. Какой груз? Где и как он хранится? В Бейруте груз хранился неправильно. Это была аммиачная селитра с сульфатной добавкой, которая детонировала. А есть сельскохозяйственное минеральное удобрение. Все эти нюансы играют очень важную роль и требуют уточнения. В общем, пишите запрос", - заявил начальник администрации Максим Широков.

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Напомним, мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. Его причиной стали сварочные работы на складе в морском порту, где хранилось более 2,7 тыс. тонны аммиачной селитры. Ее в 2014 году экспроприировали с судна Rhosus, которым владел россиянин Игорь Гречушкин из Хабаровска.

По последним данным, в результате взрыва погибли 137 человек и еще около 5 тысяч пострадали, нанесены масштабные разрушения инфраструктуре и жилому фонду. Власти Бейрута объявили в городе двухнедельное чрезвычайное положение, а в Ливане траур по жертвам трагедии.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Ливан Одесса взрыв порт взрывчатка Южный бейрут селитра

Источник: Сегодня

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