Взрыв в Одессе: появились подробности происшествия

Взрыв в Малиновском районе Одессы произошел из-за подброшенного во двор жилого дома в коробке с детонаторами и патронами взрывпакета. Об этом сообщает издание "Думская".

В результате было выбито три окна. Пострадавших нет.

Как уточнили в Нацполиции сведения по факту взрыва внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

А перед этим на территории Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, расположенного по адресу Французский бульвар, 89 в Одессе произошел взрыв, который разрушил газогенераторную станцию синоптиков.

Также в центре Одессы на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта в ночь на понедельник прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами. Отмечается, что взрыв прогремел 24 июня в 23:40.

Не так давно, 3 сентября, в Одессе вечером возник пожар на складе станции техобслуживания по улице Дальницкой. По предварительным выводам пожарных, произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на первом и втором этажах здания, а во время пожара был зафиксирован взрыв газового баллона.