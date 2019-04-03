Взрыв в Одессе: в Сети появилось видео полета автомобиля
По предварительным данным, под землей взорвался газ
В Сети появилось видео взрыва в Одессе. Ролик опубликовало коммунальное предприятие "Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики Одессы".
На видео показан сам момент взрыва газа под асфальтом. Припаркованная машина подлетела в воздух, а в небо поднялся столб пыли.
Напомним, Мощный взрыв прогремел под автомобилем, припаркованным между 6-й и 7-й станциями Большого Фонтана в Одессе, сообщили очевидцы. Машину отбросило на трамвайные рельсы. При этом было повреждено дорожное покрытие.
Фото: Думская
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, городские службы. Движение трамваев парализовано.
Водитель BMW, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, говорит, что ощущался едкий запах газа.
Фото: Думская
Пострадал и еще один автомобиль, Toyota, у которого выбило заднее стекло.
По предварительным данным, под землей взорвался газ.
Фото: timer-odessa.net
Напомним, под Днепром прогремел сильный взрыв, в результате которого был полностью разрушен жилой дом, а также пострадали несколько соседних зданий.
А в порту Черноморска взорвалась емкость для хранения зерна. По предварительным данным, взрыв с последующим воспламенением многотонной силосной емкости произошел во время загрузки зерна. Причиной взрыва, вероятно, была мелкодисперсная зерновая пыль, накопившаяся в этой емкости. В результате пострадал сварщик, который работал неподалеку. Мужчину доставили в больницу с ожогами лица.
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