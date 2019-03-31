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"Я одессит — мне не все равно": горожане за два часа собрали больше девяти тонн мусора

Сегодня, 20:35

Субботник собрал больше 1000 человек

Нагрузили мусором 500 пакетов. Фото: dumskaya.net
Нагрузили мусором 500 пакетов. Фото: dumskaya.net.
"Я одессит — мне не все равно": горожане за два часа собрали больше девяти тонн мусора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f8/6c8/5ca0f86c8d2ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f8/6c8/5ca0f86c8d2ae.jpg Одесса Субботник собрал больше 1000 человек

В субботу одесситы всего за два часа собрали больше девяти тонн мусора в прибрежной зоне. Как рассказал один из организаторов акции и представитель движения "Я одессит — мне не все равно" Алексей Леонов, изначально они рассчитывали привлечь к уборке около 300 человек, но в итоге, по их подсчетам, пришло больше 1000. 

Для участников подготовили 300 футболок с названием организации, 600 пар перчаток, 599 мусорных пакетов, 300 мешков и 80 горшков с цветами.

"Не хватало перчаток, люди просто снимали с руки перчатку и отдавали второму человеку, чтобы можно было убирать одной рукой в перчатке... Кто-то даже привез специальные контейнеры для шприцев, которые находили повсюду", — отметил Леонов в соцсетях. 

Жители города пришли на уборку целыми семьями. Они очистили от мусора участок Трассы здоровья от парка имени Шевченко до пляжа "Отрада". Собранный мусор сгрузили в четыре грузовика и увезли.

Ранее в Киеве прошла субботняя толока – в столице убирали побережье Труханова острова, являющегося одним из любимых мест отдыха горожан.


Тем временем, в мире набирает популярности экологический челлендж trash-tag. Инициативу убирать на улице чужой мусор подхватили тысячи пользователей соцсетей.

Ранее мы писали, что в селе Петриков в Тернопольской области семья учителей построила дом из мусора. Для строительства дома пара использовала пять тысяч бутылок, десяток автошин, дерево и обычную вату. Хозяева подбирали материалы и планировку дома так, чтобы на обогрев тратить меньше.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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Тег мусор, субботник, уборка

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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