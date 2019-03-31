"Я одессит — мне не все равно": горожане за два часа собрали больше девяти тонн мусора

Субботник собрал больше 1000 человек

Нагрузили мусором 500 пакетов. Фото: dumskaya.net.

"Я одессит — мне не все равно": горожане за два часа собрали больше девяти тонн мусора Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f8/6c8/5ca0f86c8d2ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f8/6c8/5ca0f86c8d2ae.jpg 2019-03-31T20:35:00+03:00 Одесса Субботник собрал больше 1000 человек

В субботу одесситы всего за два часа собрали больше девяти тонн мусора в прибрежной зоне. Как рассказал один из организаторов акции и представитель движения "Я одессит — мне не все равно" Алексей Леонов, изначально они рассчитывали привлечь к уборке около 300 человек, но в итоге, по их подсчетам, пришло больше 1000.

Для участников подготовили 300 футболок с названием организации, 600 пар перчаток, 599 мусорных пакетов, 300 мешков и 80 горшков с цветами.

"Не хватало перчаток, люди просто снимали с руки перчатку и отдавали второму человеку, чтобы можно было убирать одной рукой в перчатке... Кто-то даже привез специальные контейнеры для шприцев, которые находили повсюду", — отметил Леонов в соцсетях.

Жители города пришли на уборку целыми семьями. Они очистили от мусора участок Трассы здоровья от парка имени Шевченко до пляжа "Отрада". Собранный мусор сгрузили в четыре грузовика и увезли.

Ранее в Киеве прошла субботняя толока – в столице убирали побережье Труханова острова, являющегося одним из любимых мест отдыха горожан.

Ранее мы писали, что в селе Петриков в Тернопольской области семья учителей построила дом из мусора. Для строительства дома пара использовала пять тысяч бутылок, десяток автошин, дерево и обычную вату. Хозяева подбирали материалы и планировку дома так, чтобы на обогрев тратить меньше.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.