Я влюбился в Одессу: африканец обрел второй дом в Южной Пальмире

Стенли Димс приехал из Нигерии, чтобы получить высшее образование, а позже решил остаться

Стенли Димс приехал из родной Нигерии и обрел в Одессе свой второй дом. Фото из личного архива С. Димса.

Африканец Стенли Димс восемь лет назад переехал в Южную Пальмиру из Нигерии. Он признался, что Одесса стала для него домом: здесь он окончил университет связи, встретил свою любовь и женился. "Сегодня" продолжают спецпроект о жизни иностранцев в Одессе.

Сейчас иностранец работает онлайн-учителем английского в китайской компании и время от времени преподает английский для одесситов как носитель языка.

К НАМ ЗА ЗНАНИЯМИ.

Наш собеседник родился в городе, расположенном неподалеку от побережья Гвинейского залива, а в Одессу перебрался на учебу. Стенли поделился с нами, что всегда мечтал жить в Канаде, но на тот момент у него не было достаточно денег для этого, поэтому рассматривал варианты учебы в Европе.

"Я всегда представлял, что буду учиться за границей. Моей мечтой была Канада, но она оказалась очень дорогой. Поэтому я думал о странах Европы. У меня было два варианта – Украина и Польша. На тот момент я уже знал нескольких людей, которые учились в Украине. Так и решил", – признался мужчина.

Правда, помимо принятия решения, нужно было еще оформить визу, что, по словам Стенли, было делом совсем нелегким. Знакомым, которые вместе с ним обращались за документом, было отказано, так что он приехал в нашу страну один. И первым украинским городом, который увидел иностранец, был Киев.

"Очень современный, большой и красивый город. Я почувствовал себя в Европе, был очень горд и в тоже время нервничал, потому что я почти никого не знал. Это была новая страна, новый континент, другая культура и язык. Для меня это был вызов", – вспоминает Стенли.

ОДЕССА УДЕРЖАЛА.

Спустя неделю жизни в украинской столице африканец приехал в Одессу. Наш собеседник признался, что очень любит город, который стал для него настоящим домом, однако так было не всегда.

"Я приехал в Одессу поездом. И то, что я сразу увидел, не оправдывало моих ожиданий. Я вышел на вокзале и вызвал такси. Приехала какая-то старая "Лада". И первая мысль была о том, что этот город совсем не такой красивый, каким я его представлял", – рассказал Стенли.

Уже потом, когда он увидел другие места, в частности Аркадию, его впечатления изменились в лучшую сторону. Но спустя какое-то время настал момент, когда иностранцу показалось, что он уже близок к депрессии.

"Мне перестали нравиться страна, люди и все, что с этим связано. Мне казалось, что я потерял все воодушевление, которое было. Я столкнулся с реальностью, не мог общаться с людьми, так как не знал языка, а украинцы оказались достаточно закрытыми. Их поведение отличается от того, к которому я привык дома", – признался он.

Мужчина добавил, что в Украине ему приходилось "изучать людей, их способ жизни", и он "потратил шесть месяцев, чтобы снова влюбиться в Одессу и Украину".

Сначала Стенли планировал окончить подготовительные курсы для иностранцев в Одесской национальной академии связи имени Попова и вернуться обратно в Киев, но... Одесса его покорила, и он решил остаться.

ЗНАКОМСТВО С ШОУБИЗОМ.

В Одессе Стенли познакомился с Аняней Удогво (тот самый молодой человек, который в 2016-м завоевал сердца жюри популярного вокального телешоу), с которым они стали лучшими друзьями и вместе ездили с концертами по Украине: Аняня пел, а Стенли брал на себя организационную часть, был кем-то вроде менеджера.

"Я познакомился с некоторыми украинскими знаменитостями, такими как Святослав Вакарчук, Тина Кароль, Джамала, Иван Дорн", — рассказал он.

Сейчас Аняня живет в Киеве, но и к товарищу в Одессу приезжает – как раз во время нашей беседы с журналистом "Сегодня" он был у Стенли в гостях. Африканец добавил, что, спустя годы, прожитые в Украине, он старается не забывать свои корни.

"Африка очень важна для меня. Иногда я хочу сам себе напомнить, откуда я. Это дает мне почувствовать себя счастливым", – признался он, отметив, что для этого готовит свои национальные блюда и надевает время от времени национальный костюм.



Фото из архива С. Димса: Семейное фото. Стенли со своей супругой в национальных костюмах

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— Какое ваше любимое место в Одессе?

— Трасса здоровья. От Ланжерона до Аркадии. Мне нравится аквапарк, я люблю смотреть на море и купаться в нем. В Аркадии есть практически все, что мне нужно.

— Какими были впечатления от знакомства с одесской кухней?

— Блюда очень вкусные. Мне нравится в Одессе рыба. Кажется, ее называют селедка. Из украинской кухни мне очень нравятся борщ и вареники.

— Какое впечатление производят одесситы?

— Я встречал много разных людей, но все они очень дружелюбные.

— Кем видите себя через 10 лет?

— Если в моей жизни все сложится успешно, возможно, я уже не буду жить в Одессе. Я хотел бы жить в Канаде, это моя мечта. Но я буду сюда приезжать, ведь для меня сейчас Одесса как дом.

Напомним, француз обучает жителей Одессы родному языку за завтраком и беспокоится об экологии. Жан-Клод Шарбоннель работает директором в центре французской культуры и языка Odess’Art.

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