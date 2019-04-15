Юджин Чаплин: "Я никогда не копировал отца, поиск своей личности интереснее"

Сын знаменитого комика рассказал о главном совете отца и опыте работы с Queen и The Rolling Stones

Юджин Чаплин. Фото: Д. Митанова.

16 апреля исполняется 130 лет со дня рождения легендарного актера Чарли Чаплина. Его сын рассказал "Сегодня" о главном совете отца, о том, почему никто в семье не копировал образ бродяги, и опыте работы с Queen и The Rolling Stones.

Гостям одесской Комедиады показали фильм Чарли Чаплина "Малыш". Ленту по традиции представлял сын универсального мастера кинематографа Юджин Чаплин.

— В прошлом году вы привозили в Одессу фильм "Цирк", а чем обусловлен нынешний выбор "Малыша" в обновленной версии 1971-го?



— Есть две причины. Первая довольно практичная — фильм у меня был на USB-носителе (смеется). А вторая — это 130-летие отца. Я думаю, вполне логично показать именно этот фильм в честь дня его рождения.

— Чарли Чаплин сам написал музыку к обновленному варианту, вдохновившись Симфонией №6 Чайковского. Вы помните, в каких условиях он сочинял музыку?

— Отец всегда сочинял музыку дома, сидя за пианино. Он умел играть на музыкальных инструментах, но не мог писать. Он играл, а рядом сидел аранжировщик и записывал ноты.

— Вы много времени проводили с отцом?



— Наша жизнь была очень организована. Возможно, мы проводили не так много времени, как нам хотелось бы. Однако каждый вечер он находил время для нас, вся семья собиралась вместе за столом, чтобы поесть и поговорить.

— А какой самый важный совет вы получили от отца?



— Я думаю, это: "Уважай других людей, и чем бы ты не занимался, делай это хорошо".

— Узнают ли вас на улицах?



— Только в Одессе (смеется). Конечно, чаще узнают моих сестер (у Юджина двое братьев и пятеро сестер. — Авт.), потому что у них карьера в кино.



— Ваша старшая сестра Джеральдина стала известной актрисой. Все ли братья и сестры пробовали себя в актерском мастерстве?



— Да, все, кроме меня.

— Кто-то из вас пробовал копировать образ бродяги, ставший визитной карточкой Чарли Чаплина?

— Вы знаете, никто не пробовал. В основном это делали другие люди: они надевали шляпу, брали трость и копировали его походку. Мне неинтересно пытаться имитировать его образ. У нас всех, его сыновей и дочерей, есть свои личности, поэтому поиск собственной личности намного интереснее.

— Фамилия помогала вам в карьере, личной жизни или, наоборот, создавала трудности?

— Фамилия - это преимущество, потому что когда у тебя есть имя, которое нравится людям, оно открывает двери. Но приходится доказывать, что ты тоже что-то можешь.

— А как насчет детей и племянников?

— Сейчас, возможно, она помогает меньше. Поколения меняются, и люди начинают забывать ее. Они больше интересуются современными звездами и фильмами. К сожалению, сейчас им не нравится смотреть черно-белые ленты. Я думаю, это больше зависит от образования. Молодые люди склонны смотреть что-то новое и в цвете, но не всегда вдумываются в суть. Если вы улавливаете суть, вы многое узнаете о фильме.

— Какой фильм отца вы посмотрели первым?

— По правде говоря, я не помню, потому что мы всегда смотрели их. У нас дома были их копии на 16-миллиметровой пленке. Возможно, это был "Малыш", но это не точно.



— А какой ваш любимый?

— Это зависит от моего настроения. К примеру, если оно романтическое — "Огни большого города", а когда хочется политической морали, я смотрю "Великого диктатора".



— Вы увлекаетесь созданием документальных фильмов?



— Я сделал только один документальный фильм продолжительностью в 60 минут. Он о моем отце. Я сделал его, потому что у него была репутация очень строгого и очень несчастного человека, поэтому

я показал свою точку зрения, то, каким я его помню.



— Когда решили стать звукорежиссером?



— Моя настоящая профессия — "менеджер сцены". Мне всегда нравились световые представления. В театре я работал с оперой, и, возможно, именно благодаря ей я открыл для себя музыку. Мне нравились живые выступления, как звучит оркестр, люди на сцене. Просто, по чистой случайности, в нашем городе открылась звукозаписывающая студия, и я получил там работу.

— Вы говорите о Mountain Studios в швейцарском Монтре?



— Да (улыбается).



— С какими популярными артистами вы там работали?



— Я работал со многими выдающимися людьми. Мы записывали их альбомы. Самым забавным для меня было то, что моим первым клиентом стали The Rolling Stones, мы записывали альбом Black and Blue. Я был из поколения Woodstock (знаменитый рок-фестиваль 1969-го. — Авт.), любил рок-н-ролл, и меня очень впечатлило, что у меня была возможность работать с ними. Я записывал таких джаз-исполнителей, как Элла Фицджеральд, Каунт Бейси, Диззи Гиллеспи и других выдающихся людей. Но я был молод, любил рок-н-ролл и мне не нравилась эта музыка. А сейчас я кусаю локти и жалею, что не разговаривал с ними больше, потому что они невероятные люди.

— Расскажите о работе с Queen, AC/DC, Rolling Stones?



— Да, мы делали альбом AC/DC. Но больше всех меня впечатлил Дэвид Боуи. Он приходил в студию, и, когда начинал писать тексты песен, брал газету, вырезал оттуда ножницами слова. Потом раскладывал их на столе и пытался создать текст, подставляя разные варианты и меняя их местами, если ему что-то не нравилось. Было очень интересно за ним наблюдать в процессе работы.

У нас также записывался Майкл Джексон. На улице были толпы людей, которые ждали, чтобы он вышел. На стенах они оставляли послания типа: "Я люблю тебя, Майкл", "Позвони мне, Майкл". Даже оставляли телефонные номера или адреса. Их было сотни! Мне очень повезло, что я был там в это время. Говоря о Queen, они потом купили студию.

— Вы дружили с участниками группы Queen?



— Да, но не со всеми. Фредди Меркьюри был большой звездой, я его не знал так хорошо. А с Роджером Тейлором и Брайаном Мэйем мы были и остаемся друзьями. Однако Дэвид Боуи был моим самым близким другом. Он жил по соседству один после развода, переехал в Швейцарию и толком не знал страну. Потом я пригласил его домой, и мы стали друзьями. Мы проводили очень много времени вместе, он был хорошим другом.

— Отличаются ли звезды на сцене и в жизни?



— Забавно, но многие артисты, если вы знаете их лично, нормальные. По крайней мере, большинство из них (смеется). Боуи привлекал поклонников, потому что его образ был двусмысленным. Он был похож и на мужчину, и на женщину. И когда к нему приходили фанаты, они были одеты так же. Это было забавно.



— Что вас больше всего впечатлило, когда приехали в Одессу впервые (это уже третий визит Юджина Чаплина к нам в город)?



— Атмосфера! Атмосфера города и фестиваля (Комедиады. — Авт.) — великолепны. Есть возможность хорошо повеселиться. Одесса — прекрасный город с интересной историей.



— Одессу в Европе знают как столицу юмора?



— Об Одессе там знают, но о том, что она столица юмора — нет. Я об этом услышал и сейчас вижу, что это правда.



— Есть у вас любимое местное блюдо?



— У меня был огромный ланч (смеется). Меня отвели в ресторан украинской кухни. Еда была восхитительной. Я ел борщ, са-ле...



— Сало?



— Да (смеется), и многие другие блюда.

— А знаменитый одесский форшмак пробовали?

— Да, когда приезжал в прошлый раз. Знаете, я люблю еду в принципе, вы можете заметить это по мне (смеется). Я пробовал форшмак, но на самом деле я не большой любитель рыбы. Проблема рыбы в том, что, говорят, если ты много ее ешь, становишься очень умным. Я этого очень боюсь (улыбается).

Работы об отце и судейство

Имя: Юджин Чаплин

Ро­дил­ся: 23.08.1953 (Швейцария)

Карьера: звукорежиссер

Юджин — один из восьми детей, которых родила легендарному комику актриса Уна О’Нил. Будучи на 36 лет моложе возлюбленного, она полностью посвятила себя семье и поддерживала супруга в тяжелые периоды. Их брак продлился 35 лет. Юджин окончил Королевскую академию драматических искусств по специальности "менеджер сцены". Работал в Большом театре Женевы и в звукозаписывающей студии. В память об отце снял документальный фильм "Чарли Чаплин: дань семье" и поставил мюзикл "Улыбка". Юджин является директором Международного фестиваля комедийного кино в Швейцарии.

Как сообщалось, на День смеха в Одессу приезжал сын Чарли Чаплина.

Смотрите, как Одессе отпраздновала Юморину:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Юджин Чаплин: "Я никогда не копировал отца, поиск своей личности интереснее"". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.