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Юморина в Одессе: первый украинский индеец-президент устроил сбор средств на поиски птеродактилей

Сегодня, 16:15

По словам Игоря, в этом году он принял специальную "Присягу президента украинских индейцев"

Юморина в Одессе: первый украинский индеец-президент устроил сбор средств на поиски птеродактилей Одесса По словам Игоря, в этом году он принял специальную «Присягу президента украинских индейцев»

Одессит Игорь Величкович уже несколько лет подряд празднует Юморину в образе индейца. По словам Игоря, в этом году он принял специальную "Присягу президента украинских индейцев".

Одессит расположился на углу Пушкинской и Еврейской улиц, аккурат возле городского управления ГУНП. Здесь он продает или раздает разного рода предметы: от смешной травы до рыбьей шкуры, символизирующей папирус. Кроме того, новоиспеченный политик проводит сбор средств на поиски следов птеродактилей.

Также мы писали, что 1 апреля директор Одесского зоопарка показал редкостного "гренландского льва".  Беляков заявил, что этот подвид льва ученые открыли всего год назад и раньше он науке был неизвестен. По его словам, гренландский лев холодоустойчивый, его естественная среда обитания – снега, он небольших размеров и питается леммингами. Однако все это оказалось первоапрельской шуткой.

Напомним, 1 апреля Одесса традиционно празднует Юморину. В город приехали сын Чарли Чаплина, актеры "Дизель Шоу", группа "Время и Стекло" и другие артисты.

Также смотрите, как Одесса с размахом отметила Юморину-2018.

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Тег Одесса, шоу, Юморина, юмор, 1 апреля

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Думская

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