Юморина в Одессе: первый украинский индеец-президент устроил сбор средств на поиски птеродактилей
По словам Игоря, в этом году он принял специальную "Присягу президента украинских индейцев"
Одессит Игорь Величкович уже несколько лет подряд празднует Юморину в образе индейца. По словам Игоря, в этом году он принял специальную "Присягу президента украинских индейцев".
Одессит расположился на углу Пушкинской и Еврейской улиц, аккурат возле городского управления ГУНП. Здесь он продает или раздает разного рода предметы: от смешной травы до рыбьей шкуры, символизирующей папирус. Кроме того, новоиспеченный политик проводит сбор средств на поиски следов птеродактилей.
Также мы писали, что 1 апреля директор Одесского зоопарка показал редкостного "гренландского льва". Беляков заявил, что этот подвид льва ученые открыли всего год назад и раньше он науке был неизвестен. По его словам, гренландский лев холодоустойчивый, его естественная среда обитания – снега, он небольших размеров и питается леммингами. Однако все это оказалось первоапрельской шуткой.
Напомним, 1 апреля Одесса традиционно празднует Юморину. В город приехали сын Чарли Чаплина, актеры "Дизель Шоу", группа "Время и Стекло" и другие артисты.
Также смотрите, как Одесса с размахом отметила Юморину-2018.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Юморина в Одессе: первый украинский индеец-президент устроил сбор средств на поиски птеродактилей". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одесском зоопарке показали редкостного "гренландского льва"
По словам директора, Одесский зоопарк – первый в мире, который получил это "редчайшее животное"
Прикольные поздравления с 1 апреля в стихах и смс
Поздравляем с 1 апреля: отправляйте самые прикольные стихи и смс друзьям и близким