Ювелир из Харькова создала необычную коллекцию из серебра и попала в Книгу рекордов Украины

На изготовление нового изображения собачки уходит около недели

Ювелир из Харькова создала необычную коллекцию из серебра и попала в Книгу рекордов Украины Таисия Ерохина 2019-03-22T06:00:00+02:00 Одесса На изготовление нового изображения собачки уходит около недели



















Ювелир из Харькова вписала свое имя в Книгу рекордов Украины. Ирина Гальченко создала необычную коллекцию из серебра — 51 барельеф пород собак, которые могут превращаться в кулоны, броши, кольца и серьги. Корреспонденты "Сегодня" выяснили, как родилась победная серия и почему обладатели называют изделия "живыми".

Ирина Гальченко увлеклась ювелирным делом около 20 лет назад, хотя изначально мечтала о другом пути. Окончив школу, хрупкая девушка хотела получить образование педагога хореографии и культуры, но обучение не удалось завершить. Выйдя замуж, Ирина устроилась на предприятие по работе с драгоценными металлами, где со временем заняла должность заведующей производством.

"Устала от руководящих должностей, это действительно сложный и неблагодарный труд. А вот работать руками нравилось с детства, рукоделие было моим вторым "я". Ювелирное дело — такое же творчество, но только требует специфических знаний и слесарных навыков", — рассказывает Ирина Гальченко.

Ювелирные украшения мастер училась создавать самостоятельно, изо дня в день наблюдая за работой ювелиров и расспрашивая их о секретах дела.

Свою первую работу Ирина до сих пор хранит дома.

"Я вырезала дракончика. До сих пор как память лежит дома, его хотели тиражировать, всем понравился, но я решила, что он будет единственный во всем мире", — рассказала она.

Для ювелирного творчества женщина всегда старалась находить свободное от работы и воспитания двух детей время. "Без того, что нравится, сложно жить. Сейчас это моя профессия и уже смысл жизни", — говорит ювелир.

Идея создавать серебряные украшения в виде собак появилась случайно. Однажды друг предложил Ирине сделать французского бульдога на подарок, а потом изделие оценили и другие знакомые. "Оживляет" питомцев мастер по фотографиям реальных любимцев, старается учитывать характер животного, особенности поведения той или иной породы собак.

"Я даже не знала, что столько пород существует. Два года назад я от силы десять пород насчитала бы, а их в мире порядка 500. Если сделать столько, то можно идти на рекорд Гиннесса", — говорит ювелир.

Но уже сейчас у харьковчанки есть свой рекорд: в декабре 2018-го Ирину Гальченко внесли в Книгу рекордов Украины за "Самую авторскую серию ювелирных украшений ручной работы с барельефным изображением собак". В победной серии "Друже" — 51 серебряный пес, причем ни одна порода не повторяется.

"Процесс увлекает, ты из ничего создаешь то, что в конце концов начинает даже на тебя смотреть. Когда люди видят изделия, то говорят, что собака смотрит, будто живая", — говорит Ирина.

На изготовление нового изображения уходит около недели, а стоимость эксклюзивного изделия — как и в обычных ювелирных магазинах. В арсенале мастера — кулоны, браслеты, кольца и броши. Украшения пользуются спросом и у детей, и у взрослых.

"Самая большая радость — доставлять радость другим. Вот недавно отвезла подвеску покупательнице, так она сказала, что еле сдерживается, чтобы не заплакать, ведь так похоже изделие на ее собачку. Видеть такое счастье в глазах, замечать свои украшения на людях, идущих по улице, — самая большая награда для меня", — рассказала ювелир.

Увлечение принесло женщине новых друзей и изменило жизнь не только ее самой, но и клиентов.

"Украшения получаются добрыми и позитивными. У людей пошло поверье, что они приносят удачу, ведь после приобретения случаются приятные события, украшения становятся талисманами", — говорит мастер.

Напомним, мастерицы из Одессы создали уникальный стимпанк-дворик. Жители своим двором очень гордятся и стараются беречь его.

А одесская мастерица Агата Лила создает эксклюзивные украшения из полимерных смол в авторской технике. Серьги, которые выглядят как крылья настоящей бабочки, брошь в виде веточки пионового дерева, заколки для волос со всевозможными цветами и диадемы, как у эльфиек, — все изделия как будто появились из мира сказок. На первый взгляд кажется, что аксессуары сделаны из цветного стекла, и лишь по их легкому весу можно догадаться, что за основу взят другой материал.

Ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.