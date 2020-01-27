За бывшего начальника Одесской полиции внесли залог в полмиллиона

Дмитрий Головин / Фото: Думская

За бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, которого подозревают в хищении вещественных доказательств, внесен залог в размере 525 500 гривен.

Как заявил адвокат Головина Николай Стоянов, деньги были внесены "третьим лицом", сообщает "Украинская правда".

"Залог внесен третьим лицом.... Наша апелляционная жалоба на меру пресечения не то, чтобы не рассмотрена – даже не назначена дата слушания. В таких случаях, с учетом того, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда прямо прописал необходимость замены на более строгую меру пресечения в случае неоплаты залога (заключение под стражу и помещение в следственный изолятор), то это был единственный выход из сложившейся ситуации до рассмотрения апелляционной жалобы", - говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее Высший антикоррупционный суд изменил Головину меру пресечения с домашнего ареста на возможность освобождения под залог в 525,5 тысяч гривен. В тот же день (17 января) была подана апелляционная жалоба на это решение.

По закону отводится три дня на рассмотрение жалобы, но, по данным Стоянова, один из судей коллегии, которая должна рассматривать жалобу, находится на больничном. Залог был внесен на пятый день после решения ВАКС.

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Адвокат отказался уточнить, кто именно внес средства, ссылаясь на тайну следствия. Сам Дмитрий Головин также не стал называть своего залогодателя, сославшись на риск наказания за разглашение персональных данных.

Напомним, ранее у бывшего руководителя управления Национальной полиции в Одесской области генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина, а также у его заместителя полковника Константина Гейко проходили обыски.

В конце апреля Дмитрий Головин уволился из Национальной полиции, объяснив это плохим состоянием своего здоровья.

"Генерал Головин обратился с рапортом об увольнении из Национальной полиции. Он был удовлетворен. В связи с состоянием здоровья ему необходимо некоторое время для лечения и реабилитации. Потом мы ему предложим вернуться в строй…" – сказал тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев.

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