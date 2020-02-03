Забили насмерть: детективы расследуют гибель заключенного в СИЗО

СИЗО в Одессе. Фото: facebook.com

Детективы Государственного бюро расследований занялись выяснением обстоятельств гибели заключенного, который умер в карцере Одесского следственного изолятора.

Фигурантами расследования оказались должностные лица СИЗО, говорится в сообщении на официальном сайте ГБР.

"По предварительной информации, при содействии работников СИЗО двое заключенных были незаконно помещены в камеру к другому заключенному и побили его. В дальнейшем работники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, где он умер", – говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что одним из фигурантов расследования оказался начальник одного из отделов СИЗО, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Так, в марте 2019 года было задокументировано, как этот чиновник получил две тысячи долларов от заключенного за досрочное освобождение.

На время расследования работник СИЗО был отстранен от должности, а в сентябре 2019 обвинительный акт в отношении него был направлен в суд. Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти заключенного, а также другие лица, причастные к трагедии.

Уголовное производство расследуют по статье о злоупотреблении властью, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных. Копы незаконно задержали двух мужчин на Одесском железнодорожном вокзале и доставили в участок. Там полицейские "выбивали" признание в краже золотой цепочки с помощью психологического давления и унижений, угроз расправой и применения резиновой дубинки.

Кроме того, двум копам Киевской области сообщили о подозрении. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его в безлюдную местность и жестоко избили. Злоумышленники закрыли пострадавшего в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались пытки около четырех часов.

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