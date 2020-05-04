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Забитые парки и работающие кафе: жители Одессы "отметили" карантин (видео)

4 мая, 10:45

Татьяна Власенко

Одесситы на майские праздники заполнили курортную Аркадию

В Одессе на майские праздники жители "отменили" карантин и заполнили парки и скверы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Отметим, что ранее Одесская областьвышла в "лидеры" по количеству заразившихся коронавирусом за сутки.

Несмотря на это, многие одесситы решили прогуляться по курортной Аркадии. Там, судя по видео, работали кафе и магазины.

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Кроме того, проигнорировав запрет, большинство из отдыхающих сняли "жаркие" маски.

Отметим, согласно правилам установленного в Украине карантина, на улице можно находиться компаниям в составе не больше двух человек, гулять только с собакой одному человеку, а ношение масок является обязательным условием. За нарушение правил карантина грозит немалый штраф – от 17 до 34 тысяч гривен.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Одесской областной государственной администрации ускорение темпов распространения коронавируса объяснили "пренебрежением карантином со стороны местных жителей и властей"

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"Дерзкое отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами приводит к неутешительным результатам. Крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии", - об этом в Facebook заявил руководитель областной государственной администрации Максим Куцый.

А ранее в "Слуге народа" рассказали, сколько кафе и ресторанов ликвидировались в Украине из-за карантина.

О том, как украинцы проводят в время в самоизоляции – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Одесса карантин кафе коронавирус

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