Захват санатория в Одессе: в сети показали фото

В Одессе продолжается конфликт в санатории "Лермонтовский". Как сообщает корреспондент "Сегодня", утром на территорию зашли работники Минюста и, якобы, новый руководитель в сопровождении охранной фирмы. По словам сотрудника санатория, около 60 человек в балаклавах захватили админздание здравницы, после чего на место приехали полицейские.

Сейчас возле санатория собрались активисты и сотрудники охранной фирмы, но между ними конфликтных ситуаций нет. В здании работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, были задержаны три человека.

Спустя некоторое время полицейские запустили на территорию работников здравницы и пациентов. Также на месте присутствует муниципальная охрана и спецподразделение полиции.

Напомним, в пятницу, 23 февраля, примерно 70 сотрудников частной охранной фирмы, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в одесский санаторий "Лермонтовский". Они захватили административное здание и не пускают работников на работу.

Ранее в Одессе дотла сгорел двухэтажный корпус санатория, который в последнее время оставался незаселенным.

Также стоит напомнить, что в ночь на 16 сентября в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. На тот момент в корпусе, где произошло возгорание, находились 42 ребенка. Трое из них погибли, трое были госпитализированы.