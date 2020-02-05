Зальет, засыплет и заморозит: в Одессе резко испортится погода

Беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице

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В Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий. Так, 5 февраля в регионе прогнозируют сильный дождь (15-49 мм), ночью и утром туман. Видимость во время осадков и тумана 200-500 м. Ночью ожидаются порывы южного, днем северо-восточного ветра 17-22 м/с.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 5 февраля в Одессе будет облачно, пройдет сильный дождь. Температура ночью 5-7°С тепла, днем 7-9 выше нуля.

А вот 6 и 7 февраля в Одессе ожидается снег, местами сильный. "Метель, снежные заносы, гололедица, местами налипание мокрого снега, гололедица, видимость во время осадков и явлений 200-500 м. Ветер северный, 17-22 м/с, ночью местами порывы 25-27 м/сек. Температура ночью 2-7 мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла", – сообщается на сайте Одесского горсовета.

В Одесской области 5 февраля также ожидается сильный дождь, на севере области – мокрый снег. Ночью и утром местами туман. Видимость во время осадков и тумана 200-500 м. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 4-9 выше нуля.

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6 февраля Одесскую область, как прогнозируется, накроет сильный снегопад. Ветер северный, 17-22 м/с, ночью местами порывы 25-27 м/сек. Температура ночью будет 2-7°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла. 7 февраля в регионе также ожидается снег, но уже небольшой.

В связи с осложнением погодных условий, городские власти просят жителей города максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий – мороз, снег и гололед.

По состоянию на утро 5 февраля в Украине из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях", – говорится в сообщении.

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