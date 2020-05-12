Заместителя главы Одесской ОГА уволили из-за задержки доплат медикам

Уволен чиновник, который отвечал за социальные и медицинские проблемы региона

Заместитель руководителя Одесской областной государственной администрации Виталий Свичинский был уволен из-за задержек с доплатами медикам, которые борются с распространением коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной администрации Максим Куцый.

"Еще в прошлую пятницу принял решение об увольнении заместителя Виталия Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами. Последней каплей стали задержки с доплатами медикам скорой. Госслужащий знал об этом, но не совершил достаточно действий, чтобы решить эту проблему", - заявил Куцый.

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По его словам, сотрудникам департамента финансов пришлось два дня вручную проводить выплаты работникам областного центра экстренной помощи.

Куций добавил, что Свичинский просил отсрочить увольнение, чтобы он получил все расчеты, и он решил дать ему уволиться "без унижений и позора".

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Ранее в Офисе президента объяснили задержку выплат в размере 300% оклада врачей, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, юридической коллизией. Многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики от 2003 года, согласно которой надбавки начислялись за почасовую работу.

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Выплаты за апрель происходят по другой формуле – через подписанные договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Напомним, заместитель главы Минздрава – главный санитарный врач Виктор Ляшко – объяснил, что больницы, которые работают с больными COVID-19 и заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, получат 300% доплаты к зарплате за апрель.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях в стране начнут смягчать карантинные ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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