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Запасные госпитали для больных COVID-19: где появится в Одессе

13 октября, 12:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Техперсонал утверждает, что помещение не пригодно для лечения больных

В Одесской области инфекционный госпиталь для зараженных коронавирусом разместят на территории главной базы подготовки олимпийцев.

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Об этом сообщил президент Федерации тхэквондо в Одесской области Владислав Дудко, пишет Pavlovsky News.

Он рассказал, что альтернативы спорткомплексу "Олимпиец" для спортсменов не существует. По его словам, теперь спортсменам негде будет готовиться к Олимпиаде, европейским и мировым чемпионатам.

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Кроме того, технический персонал уточнил, что в комплексе водоотведение находится в плачевном состоянии, а зимой температура внутри не превышает 10 градусов тепла.

Ранее местные СМИ не раз писали, что в период дождей помещение затапливало, на беговых дорожках стояли лужи.

Как известно, в Украине за последние сутки выявили 5133 новых случая инфицирования коронавирусом.

Также мы писали, что в стране с полуночи 12 октября вступили в силу новые списки городов "красной", "оранжевой" и "желтой" зон карантина, утвержденные Кабмином.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Одесса госпиталь коронавирус
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