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Зарубил топором и сбежал в другую область: подозреваемый в жесткой расправе над соседкой задержан

11 марта, 15:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемый не смог объяснить причину своего поступка

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины в селе Нерубайское Одесской области.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на его поиски правоохранителям понадобилось меньше двух суток. Мужчину задержали в одном из населенных пунктов в Винницкой области, куда он отправился, надеясь избежать ответственности.

По словам задержанного, он ударил потерпевшую топором по голове, когда она красила ворота. Однако внятно объяснить причину своего поступка мужчина не смог.

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Следователи уже объявили ему о подозрении в умышленном убийстве. В рамках досудебного расследования назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую.

Если подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Также напомним, в Одесской области мужчина убил сожительницу.

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убийство полиция одесская область подозреваемый Винницкая область
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