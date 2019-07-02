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Защищая дочь, отец застрелил из ружья пьяного зятя в Одесской области

2 июля, 15:24

Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины

Фото: полиция
Фото: полиция.

69-летнего жителя одного из сел Беляевского района задержали полицейские. Мужчину подозревают в умышленном убийстве зятя, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. 

В день трагедии пьяный 48-летний мужчина пришел домой к родителям своей жены, которая ушла от него вместе с ребенком. Он начал выяснять отношения с супругой и полез в драку. Отец женщины выстрелил в "незваного гостя" из ружья. 

Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины. По факту умышленного убийства открыли уголовное производство.

Напомним, в Сумской области мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы. На заседании суда мужчина признал свою вину.

Ранее в Житомирской области полицейские сообщили новые подробности расследования убийства пятилетней девочки, которую лишили жизни ее собственные родители: возле реки копы обнаружили косточки и череп – возможно, это останки Даши Макарчук.


Кроме того, Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 года лишения свободы 23-летнего парня, который жестоко убил товарища после распития с ним алкоголя. 

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Тег смерть, убийство, пьяный, стрельба, ружье, семейное насилие

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