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Застрелили на глазах у матери: полиция задержала подозреваемых в убийстве одессита

4 июля, 17:49

У мужчин изъяли револьвер, а также автомобиль на котором те передвигались

Одесские правоохранители задержали троих одесситов, которые подозреваются в жестоком убийстве 27-летнего местного жителя. Преступление произошло на глазах у матери погибшего. Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Как установили правоохранители, на минувших выходных в одну из квартир в центре Одессы, где погибший проживал проживал с матерью, злоумышленники наведались поздно вечером. Сначала они начали конфликтовать, после чего один из участников преступной группы распылил в комнате вещество слезоточивого действия, а потом несколько раз выстрелил из револьвера в сторону хозяина. Мужчина умер от полученных травм, а злоумышленники сбежали.

Сейчас трое местных жителей возрастом 26, 30 и 36 лет задержаны. У них изъяли револьвер, а также автомобиль на котором все трое передвигались.

"Всем трем злоумышленникам, которые убили хозяина в собственной квартире, уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – добавили в Нацполиции.

Как сообщалось, в центре Одессы застрелили мужчину. Тогда местные СМИ сообщили, что трое незнакомцев проникли в дом одессита и распылили в глаза 27-летнего парня и его матери слезоточивый газ, после чего застрелили молодого человека. Мать мужчины оставили в живых. Копы объявили план "Перехват", чтобы найти злоумышленников.

Ранее мы писали, что в Одессе 78-летний пенсионер, вооружившись ножом, поочередно лишил жизни семью местных жителей. Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина, ее 46-летняя дочь и зять.

В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство, по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Одесской области произошло еще одно громкое убийство. Как сообщалось ранее, непосредственной причиной смерти 11-летней Даши Лукьяненко, которая была убита в Одесской области, оказалась колото-резаная рана шеи. К такому выводу пришли судебные медики, исследовавшие тело ребенка. Вооруженный ножом убийца повредил девочке сонную артерию. По версии следствия, преступление было совершено на сексуальной почве.


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Тег убийство, стрельба, убили, застрелили, задержали, слезоточивый газ

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