Завалы на месте пожара в Одессе будут разбирать всю ночь: спасатели пересевают пепелище

Пропавшими, напомним, числятся 13 человек, на месте происшествия нашли тело женщины

/ Фото: Думская

Специалисты разбирают завалы на месте масштабного пожара в доме №25 по Троицкой улице в Одессе. Работы продлятся как минимум до завтрашнего дня.

Об этом сообщает "Думская".

Пожарные просеивают пепелище. Ищут останки людей. Пропавшими, напомним, числятся 13 человек, на месте происшествия нашли тело женщины.

Как сообщает пресс-служба горсовета, расчистка ведется одновременно с двух сторон: у центральной арки и левого крыла.

"Начали снимать своды балок, грузят и отвозят на спецплощадку для дальнейшей экспертизы. В арке был обвал глиняных перекрытий. Убирают глину вручную и грузят на погрузчик. Краны работают. Территория вся освещена. Работы будут продолжаться ночью", — говорится в сообщении.

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Спасатели работают посменно.

Тем временем глава Одесской ОГА Максим Куцый уточнил, что сейчас внутри здания работает бригада спасателей из Киева в составе 23 человек.

"Они обрушили балки, которые мешали проникнуть в здание. Перекрытия обрушились до первого этажа. Работы по расчистке продолжаются", — сказал он.

Председатель ОГА добавил, что в случае обнаружения останков разбор завалов остановят для проведения оперативных следственных действий. По его прогнозам, полностью расчистку завершат до 7 декабря.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе, во время которого погибла 16-летняя студентка, 13 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Кроме того, был обнародован список пропавших без вести после пожара в одесском колледже.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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