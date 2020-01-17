"Здесь никто не разговаривает на украинском": в Одессе продавец обматерила клиента

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В одесском супермаркете пьяная продавщица нагрубила покупателю из-за украинского языка. Видео инцидента опубликовали в местном Telegram-канале.

На ролике видно, как нетрезвая женщина начала оскорблять клиента и заявила ему, что "в Одессе никто не разговаривает на украинском языке".

Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Одесской области на семью Светланы Мельниченко из поселка Большая Долина соседи напали за то, что они разговаривают на украинском языке. Женщину избили на глазах у ребенка.

Недавно мы писали, что украинский язык укрепляет свои позиции в стране – на нем говорят почти во всех школах, а телеканалы и радиостанции чаще используют его в часы пик. Самым дружественным пространством к государственному языку стала сфера образования.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственногово втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект.

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