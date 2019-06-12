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Зеленое море в Одессе: в мэрии рассказали о ситуации

12 июня, 16:54

По словам чиновников, вода "позеленела" из-за потепления и пресной воды

Вода Черного моря у берегов Одессы окрасилась в зеленый цвет из-за резкого потепления и пресной воды в прибрежную зону – после этого там зацвели водоросли.

Об этом рассказал глава городского департамента экологии Виталий Денисов на сессии городского совета, который заверил, что ничего страшного с морем не происходит.

"Ситуация не аварийная. Иногда такое случается. Наше море – экстра уникальное море, так как имеет систему полузакрытого моря – внутреннего моря", – пояснил он.

Чиновник заявил также, что на протяжении года в море попадает значительное количество пресной воды из самых больших рек Европы и ранее такое уже случалось. Денисов уточнил, что с апреля было взято 360 проб морской воды.

После начала цветения было взято еще 60 анализов – их результаты будут готовы завтра. Чиновник сообщил, что, по последним данным, никакого превышения химических и биологических микроэлементов не обнаружили.

Между тем, в областном управлении Госпродпотребслужбы рекомендовали на время воздержаться от купания в морской воде, особенно это касается детей. Как пояснили в пресс-службе, в воде могут находиться опасные вещества и микробиологические организмы.

Также ведомство не рекомендует употреблять морскую рыбу, мидии, креветки и другие морепродукты, выловленные на побережье – в Хаджибейском лимане массово гибнут водные биоресурсы, а в ходе последней проверки сотрудники Одесского рыбоохранного патруля зафиксировали массовую гибель бычка, пиленгаса и креветок вдоль береговой линии.

Инспекторы отмечают, что вода в лимане имеет насыщенный зеленый цвет с резким запахом, который похож на сероводород.

Напомним, одесские экологи ранее уже рекомендовали отдыхающим временно воздержаться от купания на пляжах города из-за цветения водорослей в прибрежной зоне. Цветение водорослей в море часто происходит в конце мая – в начале июня и заканчивается при первом же небольшом похолодании. По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, однако при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление.

Экологи объяснили необычный цвет воды цветением водорослей. Одесский биолог заявлял, что зеленая вода в Черном море может нести угрозу тем, кто с ней контактирует. Но в Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа уверяли, что причин для беспокойства нет.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как отдыхающим отвоевать свое место под солнцем на пляже. Сегодня некоторые арендаторы пляжей нарушают условия договора, так что пляжникам нужно знать свои права. К слову, местные чиновники собираются сдать в аренду еще четыре участка городских пляжей.

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Тег Одесса, мэрия, чиновники, море, водоросли

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АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

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