Зеленский искупался в море в Одессе: видео

Водные процедуры проходили на том же месте, что и в прошлом году

Президент Украины Владимир Зеленский второй день подряд находится в Одессе с официальным визитом. Как и в прошлом году, глава страны искупался в море на пляже Ланжерон в Одессе.

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Зеленского вместе с главой Офиса президента заметили на набережной возле гостиницы "Немо" около 7:40. После того, как президент вышел из воды, его обступили отдыхающие и начали снимать на мобильные телефоны.

Стоит отметить, что в прошлом году 13 июля глава страны купался с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом на том же месте и спускался в море по той же лестнице.

Напомним, во время визита в Одессу президент Украины принял морской парад по случаю празднования Дня Военно-морских сил Украины. Зеленский на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел прохождение военных кораблей и техники.

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В ходе торжественных мероприятий Зеленский отдельно отметил тех военных моряков, кто защитил Украину ценой собственной жизни. Также он посмертно наградил званиями Героев Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" преподавателя Одесского экономического колледжа Анну Бортюк, а также командира отряда ГСЧС Сергея Шатохина, которые погибли при спасении людей во время пожара на Троицкой.

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Кроме того, накануне он осмотрел место крушения танкера "Делфи"и потребовал убрать судно:

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