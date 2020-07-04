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Зеленский: ОПЗ в прекрасном состоянии, но потенциал выше

4 июля, 21:15

Елена Вус Елена Вус

Президент согласился с предложением провести еще одну встречу

Президент Украины Владимир Зеленский в административном здании ОАО "Одесский припортовый завод" встретился с представителями местного бизнеса в рамках рабочей поездки в Одесскую область.

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Об этом сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Президент признался, что впервые на "Одесском припортовом заводе" и всегда хотел увидеть, что это такое.

"Вижу, что завод в прекрасном состоянии. Хотелось бы верить, что вы на этом не будете останавливаться. Увеличение на 44% зарплаты. Увеличилось количество рабочих мест. Но я знаю, что ваш потенциал выше, потому что когда-то здесь работало 4,5 тысячи человек, а сейчас – 3 тысячи. То есть большой потенциал возвращения наших специалистов", - сказал Зеленский.

В свою очередь, директор ОАО "Одесский припортовый завод" Николай Синица рассказал о текущем состоянии завода и мерах, принимаемых для его развития.

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Так, по словам директора предприятия, начался капитальный ремонт производственных мощностей, происходит электронная трансформация, погашаются долги перед НАК "Нафтогаз Украины", впервые за последние пять лет возобновились перегрузки на экспорт химической продукции украинских производителей, которая поступает на завод по железной дороге. Благодаря этому на предприятие начали возвращаться квалифицированные кадры.

Исполняющий обязанности главы Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал президенту о подготовке к передаче в концессию пассажирского комплекса Одесского морского порта, в который входят гостиничный комплекс "Одесса", концертно-выставочный зал, причалы и морской вокзал. Уже издан приказ Министерства инфраструктуры о начале этой процедуры.

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Также министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что IFC (International Finance Corporation) совместно с ЕБРР разрабатывают технико-экономическое обоснование проекта концессии паромной переправы в порту Черноморск.

Во время встречи также затрагивались вопросы туристического развития региона, помощи в работе морским портам. Зеленский согласился с предложением провести еще одну встречу с представителями отрасли, чтобы более предметно обсудить проблемные вопросы.

"Чтобы вы это подготовили, и мы встретились. Я с удовольствием (встречусь). Думаю, что в течение месяца можем в Киеве, если удобно", - сказал президент.

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Напомним, что 4 июля президент Украины Владимир Зеленский направился с рабочей поездкой в Одесскую область.

Президент ужепроверил, как в Одесской области идет "Большая стройка", а также осмотрел место крушения танкера "Делфи", который затонул у городского пляжа Одессы и потребовал как можно скорее убрать судно.

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ОПЗ встреча предприниматели одесская область Владимир Зеленский рабочий визит

Источник: Сегодня

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