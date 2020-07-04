Зеленский отправился в Одесскую область: стали известны планы поездки

Президент Украины Владимир Зеленский направился с рабочей поездкой в Одесскую область.

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Об этом сообщили на официальном сайте Офиса президента.

Планируется, что глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы "Большая стройка".

Также президент осмотрит портовые терминалы, ознакомится с инвестиционными проектами региона и встретится с представителями бизнеса Одесской области.

Кроме того, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент обратился к сотрудникам Национальной полиции в связи с их профессиональным праздником.

"Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепление законности, защиту интересов общества и государства, противодействие преступности", – написал он.

Стоит отметить, что впервые День Национальной полиции отметили в 2016 году. Соответствующий указ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как прошел этот праздник в 2018 году:

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