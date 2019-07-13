Зеленский поручил СБУ проверить жалобы одесских бизнесменов

Президент потребовал от спецслужбы и прокуратуры разобраться с сообщениями о взятках

Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины проверить жалобы предпринимателей и руководителя Ассоциации экспедиторов страны.

Жалобы касались нарушений при растаможке товаров в портах и незаконного изъятия партий товаров представителями контролирующих органов.

"При растаможке партий импортных товаров в морских портах, в том числе автомобилей, до сих пор существуют около двух десятков преступных схем, к которым причастны сотрудники правоохранительных органов. В моем распоряжении также немало фактов, которые свидетельствуют – они организовали блокирование таможенного оформления автомобилей частными лицами без дачи взятки", – заявил на совещании в Одесском порту руководитель Ассоциации экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

По его словам, "если дать взятку, такое оформление длится всего один день и платишь меньший размер налога, все задокументировано на 150 листах, прилагается также ряд уголовных производств, начатых Одесской облпрокуратурой".

Выслушав его, глава государства предложил передать пакет документов исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову, а также дал поручение спецслужбе – проверить жалобы бизнесменов, которые представляет интересы более 150 юридических лиц – участников внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, Зеленский предложил прокурору Одесской области Олегу Жученко объяснить, на каких основаниях блокируется растаможивание товаров в портах, а порой и изымаются правоохранителями контейнеры с импортными товарами, "пока не будет установлена законность их поставок".

Жученко пояснил, что факты изъятия товаров действительно есть, "но протоколы осмотров и изъятий товаров из портовых причалов, к чему иногда привлекают работников прокуратуры, сопровождаются соответствующими определениями судов, в прокуратуре есть соответствующие пакеты документов относительно законности действий работников прокуратуры".

В итоге, президент предложил проверить факты, всплывшие в ходе совещания и ликвидировать преступные "схемы" растаможки товаров. В течение недели прокурору Жученко предложено предоставить такие документы, в том числе об уплате юридическими лицами таможенных платежей на миллионы гривен.

Напомним, ранее Зеленский пообещал, что среди кандидатов на пост руководителя Одесской ОГА будет проведен конкурс, как это было сделано во Львове.

"Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен после проведения конкурса. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации", - напомнил Зеленский на совещании в морском торговом порту Одессы..

Также мы сообщали, что 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми губернаторов, кандидатуры которых, в том числе Андрея Андрейчикова на должность нового главы Одесской областной государственной администрации, были предложены президентом.

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