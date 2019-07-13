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Зеленский предложил временно прекратить экологические инспекции в морских портах

13 июля, 16:13

Президент предложил остановить проверки до решения вопроса в новом парламенте

Владимир Зеленский в Одессе
Владимир Зеленский в Одессе. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил временно остановить проверки судов в морских портах сотрудниками Государственной экологической инспекции до тех пор, пока новоизбранная Верховная Рада начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы.

"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и так далее, но пока что нормальное решение, правоохранительные органы нам сейчас помогут с этой ситуацией, а вы можете пока запретить вход", – сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе.

По словам Зеленского, "у нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца".

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, глава государства сказал, что, "если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что на должность председателя Одесской областной государственной администрации будет проведен конкурс, как это было сделано во Львове. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в морском торговом порту Одессы.

"Председатель Одесской облгосадминистрации будет назначен после проведения конкурса. Мы имеем такой опыт проведения во Львове, где человек, который был второй в списке с тремя фамилиями, стал председателем облгосадминистрации", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми губернаторов, кандидатуры которых, в том числе Андрея Андрейчикова на должность нового главы Одесской областной государственной администрации, были предложены президентом.

Временно исполнять обязанности главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) доверили Светлане Шаталовой, которая до этого занимала должность заместителя одесского губернатора.

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Тег Одесса, Зеленский, инспекция, порты

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