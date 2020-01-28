Зеленский присвоил звание Героя Украины учителю и спасателю, погибшим при пожаре в Одессе

Фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины преподавателю Одесского колледжа экономики, а также командиру отряда спасателей, которые погибли во время пожара в здании учебного заведения, спасая студентов.

Соответствующий Указ главы государства № 20/2020 был опубликован 28 января на официальном сайте президента.

В частности, звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) присвоено преподавателю высшей математики и информационных дисциплин Бортюк Анне Леонидовне.

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Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) президент присвоил Шатохину Сергею Николаевичу – командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты.

В указе сказано, что погибшие удостоены наград "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

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Напомним, что пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. Жертвами огня стали 16 человек – двое из них умерли в больнице, тела еще 14 нашли на месте трагедии.

Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

По заключению правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.

Также мы сообщали о том, что Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

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