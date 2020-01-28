Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Зеленский присвоил звание Героя Украины учителю и спасателю, погибшим при пожаре в Одессе

28 января, 16:33

Награды посмертно получили Анна Бортюк и Сергей Шатохин

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины преподавателю Одесского колледжа экономики, а также командиру отряда спасателей, которые погибли во время пожара в здании учебного заведения, спасая студентов.

Соответствующий Указ главы государства № 20/2020 был опубликован 28 января на официальном сайте президента.

В частности, звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) присвоено преподавателю высшей математики и информационных дисциплин Бортюк Анне Леонидовне.

Реклама

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) президент присвоил Шатохину Сергею Николаевичу – командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, прапорщику службы гражданской защиты.

В указе сказано, что погибшие удостоены наград "за героизм и самопожертвование, проявленные при спасении людей во время пожара".

В тренде
Россия скрывает правду о ситуации в Крыму: в США сделали четкое заявление
Крым. Фото: twitter.com/usosce

Напомним, что пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. Жертвами огня стали 16 человек – двое из них умерли в больнице, тела еще 14 нашли на месте трагедии.

Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

По заключению правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.

Также мы сообщали о том, что Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса награждение Владимир Зеленский Герой Украины

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окна
В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окнаОдесса
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
Страшное ЧП в Одесской области: малыш вылил на себя кипящий чайник, а мама – намазала его маслом
Страшное ЧП в Одесской области: малыш вылил на себя кипящий чайник, а мама – намазала его масломОдесса
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в феврале
До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в февралеУкраина
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины: все подробности, фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...