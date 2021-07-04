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Зеленский в Одессе поздравил моряков с Днем Военно-Морских Сил (видео)

4 июля 2021 10:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

4 июля военные моряки в Украине отмечают свой профессиональный праздник. В торжественных мероприятиях примет участие президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский прибыл в Одессу для участия в праздновании Дня ВМС Украины. Фото: Евгений Назаренко, "Сегодня"

Зеленский прибыл в Одессу для участия в праздновании Дня ВМС Украины. Фото: Евгений Назаренко, "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Одесскую область, где примет участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

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"Я счастлив быть здесь, вместе с вами, стражами морского направления нашего государства. И я счастлив поздравить вас с этим великим праздником – Днем Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины", – сказал Зеленский.

Перед началом торжественных мероприятий на Морвокзале глава государства и военные моряки почтили минутой молчания память погибших коллег.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что национальный флот Украины — это залог обороноспособности и безопасности страны.

Вместе с презиентом в Одессу приехали премьер-министр Денис Шмыгаль, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Программа празднования 4 июля в Одессе:

  • В 09:00 на причале Морвокзала пройдет церемония поднятия флагов: Украины, Военно-Морского Флага ВСУ, стеньговых флагов и флагов расцвечивания. В память о павших воинах пройдет ритуал возложения венков и цветов на воду.
  • С 10:00 начнет работу выставка "Блокпост памяти", демонстрирующая героизм защитников Украины от российской агрессии.
  • В 19 часов в Летнем театре Горсада совместная группа Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины и оркестра 6-го флота США представит концерт по случаю Дня ВМС ВС Украины и Дня Независимости США
  • После захода солнца можно будет полюбоваться зрелищной иллюминацией на боевых кораблях, пришвартованных в Одесском порту.

Торжественные мероприятия пройдут не только в Одессе, но и везде, где базируются подразделения украинского флота.

Ранее мы сообщали, что украинские корабли устроили маневры с эсминцем США.

Также напомним, США до июля передадут Украине патрульные катера Island.

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