Земельные махинации в Одесской области: дело бывшей судьи передали в суд

Сегодня, 19:04

Судья незаконно признала право собственности на 5 тыс. квадратных метров недвижимости у моря за частными лицами

Фото: od.gp.gov.ua
Фото: od.gp.gov.ua

Прокуратура Одесской области закончила расследовать земельные махинации с участием бывшей судьи. По данным правоохранителей, судья незаконно признала право собственности на 5 тыс. квадратных метров недвижимости у моря за частными лицами. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Все неправосудные решения судья вынесла по единой схеме. Физические лица обращались в Белгород-Днестровский суд с иском о взыскании долга. Затем из-за вмешательства в автоматическую систему документооборота суда, дела распределялись на судью. По результатам рассмотрения указанных дел судья утверждала мировые соглашения, по которым объекты недвижимости переходили третьим лицам", – рассказал следователь прокуратуры Одесской области Михаил Патраманский, уточнив, что впоследствии все решения были обжалованы в апелляционном суде.

Напомним, ранее сообщалось, что секретаря суда задержали за взятку

Также на взятке задержали и судью одного из Одесских райсудов

А в Харьковской области прокуроров поймали на неправомерном обогащении
Одесса, суд, мошенничество, махинации, судья

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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