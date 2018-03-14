Земельные махинации в Одесской области: дело бывшей судьи передали в суд

Судья незаконно признала право собственности на 5 тыс. квадратных метров недвижимости у моря за частными лицами

Прокуратура Одесской области закончила расследовать земельные махинации с участием бывшей судьи. По данным правоохранителей, судья незаконно признала право собственности на 5 тыс. квадратных метров недвижимости у моря за частными лицами. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"Все неправосудные решения судья вынесла по единой схеме. Физические лица обращались в Белгород-Днестровский суд с иском о взыскании долга. Затем из-за вмешательства в автоматическую систему документооборота суда, дела распределялись на судью. По результатам рассмотрения указанных дел судья утверждала мировые соглашения, по которым объекты недвижимости переходили третьим лицам", – рассказал следователь прокуратуры Одесской области Михаил Патраманский, уточнив, что впоследствии все решения были обжалованы в апелляционном суде.

Напомним, ранее сообщалось, что секретаря суда задержали за взятку.

Также на взятке задержали и судью одного из Одесских райсудов.

А в Харьковской области прокуроров поймали на неправомерном обогащении.